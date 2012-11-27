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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 09:19 BJT

更正:〔欧洲政经〕欧元集团主席贾克称,希腊债务削减协议艰难达成

(更正:先前所发红条译文有误,应为"2022年"之前希腊债务规模将降至不到其GDP的110%,非"2020年")

* 欧元集团主席贾克称,我们已就向希腊发放下一笔援助达成政治协议

* 贾克称,欧元区同意将希腊双边贷款利率降低100个基点

* 贾克称,今天达成的所有动议将令希腊债务走上可持续的道路

* 贾克称,2022年之前希腊债务规模将降至不到其GDP的110%

路透布鲁塞尔11月27日电---据官员称,欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)就希腊的新债务目标达成一致,向希腊发放其亟需贷款的努力取得突破.

欧元集团主席贾克表示,已就向希腊发放下一笔援助达成政治协议.并称,达成协议的过程非常艰难.

贾克称,欧元区同意将希腊双边贷款利率降低100个基点,并给予希腊10年的EFSF贷款利息延付期.

他还称,今天达成的所有动议将令希腊债务走上可持续的道路.2022年之前希腊债务规模将降至不到其GDP的110%.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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