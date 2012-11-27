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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 09:09 BJT

〔欧元区经济〕IMF总裁拉加德欢迎欧元集团支持希腊经济改革的动议

路透华盛顿11月26日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示,欢迎欧元集团支持希腊经济改革的动议.(完)

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