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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国进出口银行100亿元人民币五年期增发债10:00-11:00招标,收益率预测均值3.89%
  进出口行120亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.17%
  中国银行(601988.SS)230亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中银国际证券和中信证券主承
  重庆化医控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),光大银行和兴业银行主承
  北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和国开行主承
  电信科学技术研究院8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承
  安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承
  淮南矿业集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承
  上海临港经济发展集团10亿元五年期中期票据薄记建档(主体评级AA),建设银行主承
  江阴兴澄特种钢铁2亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA),中行和农行主承
  中国城市建设控股集团10亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA+),光大银行主承
  广州凯得控股16亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA+),光大银行主承
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  二、新债上市:   

  中国黄金集团20亿元九个月期超短期融资券011226002,票面利率4.30%
  广西北部湾港务集团5亿元一年期短融041254059,票面利率4.81%
  厦门翔业集团5亿元一年期短融041274003,票面利率4.81%
  武汉新港建设投资开发集团4亿元一年期短融041264036,票面利率5.07%
  南方电网50亿元三年期中票1282496,票面利率4.42%
  福建交通运输集团5亿元五年期中票1282497,票面利率6.06%
  山东海力化工3亿元两年期中票1282498,票面利率7.00%
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  三、缴款: 

  伊犁国有资产投资12亿元六年期固息债1280406,票面利率6.70%
  河南天冠集团3亿元一年期短融
  明星电缆(603333.SS)3亿元一年期短融
  福建漳龙实业5亿元一年期短融
  中国证券金融公司30亿元三个月期短融
  浙江凯喜雅国际股份2.3亿元一年期短融
  同方股份(600100.SS)7亿元三年期中票
  浙江交通投资集团24亿元10年期中票
  国家电网200亿元五年期中票
  南通综艺投资7.5亿元三年期中票
  上海嘉定自来水公司3亿元三年期中票
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  四、还本付息:

  中海发展(1138.HK)(600026.SS)20亿元三年期中票0982154到期兑付,票面利率4.18%
  财政部345.9亿元七年期固息国债060020付息,票面利率2.91%
  四川炭产业集团5亿元10年期固息债078079付息,票面利率6.02%
  财政部240亿元15年期固息国债080023付息,票面利率3.62%
  中国有色矿业集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088065付息,票面利率5.05%
  沈阳农业国有资产公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980169付息,票面利率7.30%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国版巴塞尔三新资本协议实施后,六家银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银
行.银监会日前已开始对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行
开展资本计量高级方法评估。业内人士测算,资本充足率有望提升40-50个基点(bp). 

  --中国证券报记者获悉,中央经济工作会议的召开时间定在12月中旬.分析人士表示,明年
经济增长目标可能确定在7%-7.5%,可能延续积极的财政政策和稳健的货币政策. 

  --银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至10月末,银行业金融机构资产达
125.8万亿元人民币,较上月末下降0.5%,同比上升18.4%;总负债117.3万亿元,较上月末下降
0.7%,同比上升18.2. 
 
  国家统计局今日公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 康熙泽/边竞

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