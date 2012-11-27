《中国债券市场每日交易备忘》--11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行100亿元人民币五年期增发债10:00-11:00招标,收益率预测均值3.89% 进出口行120亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.17% 中国银行(601988.SS)230亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中银国际证券和中信证券主承 重庆化医控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),光大银行和兴业银行主承 北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和国开行主承 电信科学技术研究院8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 淮南矿业集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 上海临港经济发展集团10亿元五年期中期票据薄记建档(主体评级AA),建设银行主承 江阴兴澄特种钢铁2亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA),中行和农行主承 中国城市建设控股集团10亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA+),光大银行主承 广州凯得控股16亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA+),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国黄金集团20亿元九个月期超短期融资券011226002,票面利率4.30% 广西北部湾港务集团5亿元一年期短融041254059,票面利率4.81% 厦门翔业集团5亿元一年期短融041274003,票面利率4.81% 武汉新港建设投资开发集团4亿元一年期短融041264036,票面利率5.07% 南方电网50亿元三年期中票1282496,票面利率4.42% 福建交通运输集团5亿元五年期中票1282497,票面利率6.06% 山东海力化工3亿元两年期中票1282498,票面利率7.00% ============================================================================== 三、缴款: 伊犁国有资产投资12亿元六年期固息债1280406,票面利率6.70% 河南天冠集团3亿元一年期短融 明星电缆(603333.SS)3亿元一年期短融 福建漳龙实业5亿元一年期短融 中国证券金融公司30亿元三个月期短融 浙江凯喜雅国际股份2.3亿元一年期短融 同方股份(600100.SS)7亿元三年期中票 浙江交通投资集团24亿元10年期中票 国家电网200亿元五年期中票 南通综艺投资7.5亿元三年期中票 上海嘉定自来水公司3亿元三年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中海发展(1138.HK)(600026.SS)20亿元三年期中票0982154到期兑付,票面利率4.18% 财政部345.9亿元七年期固息国债060020付息,票面利率2.91% 四川炭产业集团5亿元10年期固息债078079付息,票面利率6.02% 财政部240亿元15年期固息国债080023付息,票面利率3.62% 中国有色矿业集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088065付息,票面利率5.05% 沈阳农业国有资产公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980169付息,票面利率7.30% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国版巴塞尔三新资本协议实施后,六家银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银 行.银监会日前已开始对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行 开展资本计量高级方法评估。业内人士测算,资本充足率有望提升40-50个基点(bp). --中国证券报记者获悉,中央经济工作会议的召开时间定在12月中旬.分析人士表示,明年 经济增长目标可能确定在7%-7.5%,可能延续积极的财政政策和稳健的货币政策. --银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至10月末,银行业金融机构资产达 125.8万亿元人民币,较上月末下降0.5%,同比上升18.4%;总负债117.3万亿元,较上月末下降 0.7%,同比上升18.2. 国家统计局今日公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 康熙泽/边竞
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部