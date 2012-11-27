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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:51 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元围绕1.2400呈现盘整态势

0026GMT * 市场对希腊协议反应平淡,因相关细节不确定 * 该货币对已在1.2400上下盘整了三天 * 波林格区间收窄预示进一步盘整 * 动能指标显示多空信号交杂 * 周四的1.2350-1.2430区间分别构成支撑和阻力 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/ryg34t).(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳

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