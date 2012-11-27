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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 09:25 BJT

〔欧洲政经〕欧元区未来或考虑进一步调降希腊贷款利率--欧盟官员雷恩

路透布鲁塞尔11月27日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,欧元区同意如果有必要进一步降低希腊债务,未来将考虑进一步调降其贷款利率.(完)

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