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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

**上海证券报**

--中国国家发改委公告称,近期批准了福州轨交2号线及福平铁路项目的可行性研究报告,并批复了乌鲁木齐市城轨交通近期建设规划(2012-2019年),上述项目及规划投资总额逾750亿元人民币.

--中国证监会研究中心主任祁斌日前表示,资本市场在未来中国经济发展转型过程中应起到非常重要的作用.一方面,要依靠产业并购推动经济存量的整合;另一方面,要利用资本的配置和市场化功能,大力发展一批战略新兴产业.

--针对近期市场传闻银监会"叫停"政信合作业务一事,多位业内人士澄清"叫停"一说并不存在.不过,对于近年急剧膨胀的政信合作业务,监管层已注意到其潜在风险,并可能出台进一步规范政信合作的相关指引.

**21世纪经济报 道**

--中国煤炭运销协会正在酝酿组建"全国煤炭交易市场合作组织",联合区域性煤炭交易中心,影响煤炭市场贸易,实现煤炭产、运、需产业互联信息查询,金融服务、认证评估等互通.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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