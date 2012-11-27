《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
**上海证券报**
--中国国家发改委公告称,近期批准了福州轨交2号线及福平铁路项目的可行性研究报告,并批复了乌鲁木齐市城轨交通近期建设规划(2012-2019年),上述项目及规划投资总额逾750亿元人民币.
--中国证监会研究中心主任祁斌日前表示,资本市场在未来中国经济发展转型过程中应起到非常重要的作用.一方面,要依靠产业并购推动经济存量的整合;另一方面,要利用资本的配置和市场化功能,大力发展一批战略新兴产业.
--针对近期市场传闻银监会"叫停"政信合作业务一事,多位业内人士澄清"叫停"一说并不存在.不过,对于近年急剧膨胀的政信合作业务,监管层已注意到其潜在风险,并可能出台进一步规范政信合作的相关指引.
**21世纪经济报 道**
--中国煤炭运销协会正在酝酿组建"全国煤炭交易市场合作组织",联合区域性煤炭交易中心,影响煤炭市场贸易,实现煤炭产、运、需产业互联信息查询,金融服务、认证评估等互通.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部