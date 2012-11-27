版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 09:05 BJT

〔欧元区金融〕将考虑采取可能的进一步措施降低希腊总债务--德财长

路透布鲁塞尔11月27日电---德国财政部长朔伊布勒称:

* 欧元集团将在债券回购计划完成后,做出向希腊发放援助金的最后决定

* 在希腊达成基本盈余目标并满足所有条件后,将考虑采取可能的进一步措施降低其总债务(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐