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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 09:54 BJT

〔中国数据〕10月工业企业利润同比增长20.5%,1-10月转为正增长--统计局

路透北京11月27日电---中国工业企业10月利润增幅明显扩大,同比增长20.5%,1-10月份累计利润出现今年以来首次正增长,显示中国经济企稳回升的态势确立.

中国国家统计局周二公布,1-10月份全国规模以上工业企业实现利润40,240亿元,同比增长0.5%.10月当月实现利润5,001亿元人民币.

统计显示,1-10月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润11,270亿元,同比下降9.2%;集体企业实现利润630亿元,同比增长8.1%;股份制企业实现利润23,526亿元,同比增长2%.外商及港澳台商投资企业同比下降9.2%;私营企业实现利润同比增长17%.

在41个工业大类行业中,27个行业利润同比增长,13个行业同比下降,1个行业继续亏损.石油加工、炼焦和核燃料加工业仍亏损217.4亿元(上年同期盈利).

下为工业企业利润历史数据一览:

1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2011年全年

同比变动(%) +0.5 -1.8 -3.1 -2.7 -2.2 -2.4 -1.6 -1.3 -5.2 25.4

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

同比变动(%) +20.5 +7.8 -6.3 -5.4 -1.7 -5.3 -2.2 4.5 -5.2

注: 统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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