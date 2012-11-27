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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:20 BJT

〔中国金属〕安徽金沙钼业以40亿元挂牌出让49%股权,宝钢等有意参与

路透上海11月27日电---拥有全球最大单体钼矿探矿权的中国安徽金沙钼业有限公司计划公开挂牌出让49%股权,共引进最多四家战略投资者,挂牌参考价为40亿元人民币.据国内媒体报导,宝钢股份(600019.SS)和金钼股份(601958.SS)等企业已表示摘牌意向.

据安徽省产权交易中心刊登公告,金沙钼业拥有安徽省金寨县沙坪沟钼矿探矿权.该矿是世界第一大单体钼矿,也是国内目前最大的钼矿床,目前认定探矿权内的钼矿(332+333类)矿石量15.82亿吨,钼金属量227.48万吨,平均品位0.144%.

公告显示,目前经过招标已委托中国恩菲工程技术有限公司进行矿山采选设计,按年采1,000万吨矿石量计算,全矿床可连续开采120年,年产值可达50亿元以上,可安排就业数千人,年提供税收10亿元以上.

转让方安徽地矿投资集团原全资拥有金沙钼业,11月初其将金沙钼业17%股权转让给铜陵有色(000630.SZ)母公司铜陵有色金属集团公司,这17%股权不计入本次拟转让的49%股权范围内.

转让方要求意向受让方每家只能在10-16.5%之间选择受让股权比例.意向受让人需是注册资本不低于2亿元的内资法人,截止去年底,受让人总资产不低于30亿元,净资产不低于10亿元,近三年累计盈利不低于10亿元;而且需承诺持股期限不低于六年及未来将按股权比例持续跟进后续建设和扩能改造投资.

上海证券报周二报导称,铜陵有色金属集团公司除协议受让17%股权外,还拟通过股权摘牌增持部分股权;而宝钢、金钼等企业亦表达参与股权摘牌的意向.(完)

(欲了解详情,请点选安徽省产权交易中心网站here)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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