〔中国金属〕安徽金沙钼业以40亿元挂牌出让49%股权,宝钢等有意参与

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海11月27日电---拥有全球最大单体钼矿探矿权的中国安徽金沙钼业有限公司计划公开挂牌出让49%股权,共引进最多四家战略投资者,挂牌参考价为40亿元人民币.据国内媒体报导,宝钢股份(600019.SS)和金钼股份(601958.SS)等企业已表示摘牌意向.
据安徽省产权交易中心刊登公告,金沙钼业拥有安徽省金寨县沙坪沟钼矿探矿权.该矿是世界第一大单体钼矿,也是国内目前最大的钼矿床,目前认定探矿权内的钼矿(332+333类)矿石量15.82亿吨,钼金属量227.48万吨,平均品位0.144%.
公告显示,目前经过招标已委托中国恩菲工程技术有限公司进行矿山采选设计,按年采1,000万吨矿石量计算,全矿床可连续开采120年,年产值可达50亿元以上,可安排就业数千人,年提供税收10亿元以上.
转让方安徽地矿投资集团原全资拥有金沙钼业,11月初其将金沙钼业17%股权转让给铜陵有色(000630.SZ)母公司铜陵有色金属集团公司,这17%股权不计入本次拟转让的49%股权范围内.
转让方要求意向受让方每家只能在10-16.5%之间选择受让股权比例.意向受让人需是注册资本不低于2亿元的内资法人,截止去年底,受让人总资产不低于30亿元,净资产不低于10亿元,近三年累计盈利不低于10亿元;而且需承诺持股期限不低于六年及未来将按股权比例持续跟进后续建设和扩能改造投资.
上海证券报周二报导称,铜陵有色金属集团公司除协议受让17%股权外,还拟通过股权摘牌增持部分股权;而宝钢、金钼等企业亦表达参与股权摘牌的意向.(完)
(欲了解详情,请点选安徽省产权交易中心网站here)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部