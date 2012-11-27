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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:59 BJT

〔全球金市〕金价微升,此前达成希腊债务协议

路透新加坡11月27日电---金价周二微升,追随欧元走高,此前希腊的国际贷款人就新债务目标达成协议,这是向希腊发放下一笔紧急救助款的关键.

0025GMT,现货金XAU=小涨1.65美元至每盎司1,750.14美元.美国期金GCcv1几无变动,报1,750.60美元.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一就新的希腊债务削减目标达成共识,朝着发放下一笔援金迈出重要一步.[ID:nSB2115983]

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