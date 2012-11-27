联合国周四表决巴勒斯坦的观察员国申请

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国11月26日电---巴勒斯坦当局向联合国成员国散发了一份经修改的决议草案，欲将其在联合国的地位提升为“观察员国”。联合国大会计划于周四对此进行投票。
一名西方资深外交官表示，周一分发给各国的草案仅做了细微调整，估计能够获得联合国大会批准，因大多数成员都曾是殖民地，对巴勒斯坦人怀有同情心。
伊斯兰组织哈马斯周一意外地支持巴勒斯坦总统阿巴斯寻求加入联合国的努力。哈马斯控制加沙地带，刚刚结束与以色列为期八天的冲突。阿巴斯控制约旦河西岸（West Bank）。
成为联合国观察员国后，巴勒斯坦还可以向海牙国际刑事法院起诉以色列。阿巴斯将于周四前往纽约。
以色列和美国反对巴勒斯坦在联合国的行动，呼吁阿巴斯重返和平谈判。2010年巴以谈判告吹，因以色列在约旦河西岸修建犹太人定居点。
“我们继续劝阻巴勒斯坦这么做。我们认为这将导致情况更为复杂，或导致谈判解决这个更大目标出现倒退。”美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）周一称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部