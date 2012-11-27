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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:44 BJT

〔中东投资〕三星工程建设和上海电气获得沙特30亿美元海水淡化项目

路透沙特阿拉伯11月26日电---一个由三星工程建设(028050.KS)和上海电气(601727.SS)等公司组成的财团获得了沙特阿拉伯的一个海水淡化项目.他们将在沙特的红海沿岸建设一个海水淡化工厂,项目金额达113亿里亚尔(30亿美元).

沙特国有的海水淡化公司Saline Water Conversion Corp (SWCC)周一表示,已将合约授予三星工程建设、上海电气和沙特一家公司.该海水淡化工厂名为Yanbu III,将采用燃料油提供能源.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李春喜/张涛

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