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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 10:11 BJT

〔国际油市〕高需求意味着全球需要加拿大所有石油供应--IEA

路透渥太华11月26日电---国际能源署(IEA)首席经济分析师Fatih Birol周一称,全球原油需求强劲增长,令市场需要"每一滴加拿大石油",淡化对美国产出增加可能损害加拿大石油出口的担忧.

Fatih Birol称,即便美国产出增加幅度有该机构预期的那样大,该国仍将需要每天进口400万桶,加拿大是显然的供应国.

IEA在本月发布的年度预测中称,美国可能在2035年时接近能源自给自足,主要因大量开发非常规轻质油资源.

加拿大是美国能源最大的供应者,每天向美国输出约200万桶石油.

"美国仍将需要每天进口约400万桶石油...我认为加拿大将是主要供应来源."

Birol还表示,加拿大应继续开发亚洲市场,成为其不断增长的油砂原油供应的下一个重要市场.加拿大保守党政府试图增加对中国的出口,包括使通往太平洋港口管线的建设更加容易.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

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