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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因希腊协议而持坚,未受外汇规定收紧的影响

路透首尔11月27日电---韩元兑美元KRW=周二在本地市场盘初小涨,因欧元区就希腊债务问题达成协议带来的舒缓情绪,抵消了韩国收紧银行外汇衍生品交易规定的影响.

0100GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,084.4,周一此间市场收报1,085.5.

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