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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上涨,此前希腊减债目标协议达成

路透惠灵顿/悉尼11月27日电---澳元兑美元周二升至两个月高位,因此前国际贷款人就希腊债务削减新目标达成共识,但对美国财政危机的忧虑挥之不去限制涨幅.

澳元兑美元AUD=D4一度触及1.0491,为9月底以来最高,之后回落至1.0474美元.若突破1.0480附近的关键阻力位并保持在上方,将打开测试9月高位1.0625的通道.

澳元近期支撑位见于1.0425美元.

新西兰元兑美元NZD=D4在0.8234美元止步,接近上周所及0.8250美元的三周高位.周一尾盘报0.8240.支撑位在50日移动均线附近的0.8200/05,然后是0.8180,阻力位仍在0.8260.

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