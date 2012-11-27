〔新债招标〕中国进出口行七年债利率4.19%,五年增发债3.8942%--业内人士

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海11月27日电---业内人士周二透露,中国进出口银行稍早招标的七年期固息债,中标利率4.19%,稍高于此前预测均值4.17%.
同时招标的五年期增发债,中标收益率3.8942%,基本符合此前预测均值3.89%.
业内人士并透露,七年期品种投标倍数为1.35倍,五年品种为1.81倍.
上述两期债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债CN110306=CFXS的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.
该两期债具体条款如下:
第24期 第25期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 至多50亿元 至多80亿元
期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日
发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日
上市日 12月10日 12月17日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
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