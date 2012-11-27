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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 11:14 BJT

〔新债招标〕中国进出口行七年债利率4.19%,五年增发债3.8942%--业内人士

路透上海11月27日电---业内人士周二透露,中国进出口银行稍早招标的七年期固息债,中标利率4.19%,稍高于此前预测均值4.17%.

同时招标的五年期增发债,中标收益率3.8942%,基本符合此前预测均值3.89%.

业内人士并透露,七年期品种投标倍数为1.35倍,五年品种为1.81倍.

上述两期债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债CN110306=CFXS的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.

该两期债具体条款如下:

第24期 第25期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日

发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日

上市日 12月10日 12月17日

基本承销额 无 无

----------------------------------------------------------------(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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