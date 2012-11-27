《全球重要经济事件一览表》--11月27日-12月4日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月27日(二)
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.
柏林--德国巴德学院利维经济研究所(Levy Economics Institute)会议,多名欧美决策高层与会(最后一天).美国达拉斯联储总裁费希尔就"结合大环境看金融动荡"为题发表演讲(0800).纽约联储第一副总裁康明参与主题为"金融改革建议"的讨论(0900).亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话(1130).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布成员国及其它主要经济体经济展望(1100).
伦敦--英国央行总裁金恩在英国议会财政委员会通胀报告听证会上发言(1000).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在"全国高校美联储挑战总决赛(National College Fed Challenge Finals)"上发表简短欢迎致辞(1300).
里斯本--葡萄牙议会就2013年预算方案进行最后投票.
纽约--加拿大央行副总裁穆雷在纽约发表讲话(1750).
多伦多--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在多伦多发表讲话(2300).
11月28日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布经济状况褐皮书(1900).
布鲁塞尔--欧元区财长预计将召开新闻发布会.
11月29日(四)
伦敦--英国央行公布2012年12月金融稳定报告.
斯德哥尔摩--瑞典央行发布2011年金融稳定报告.
维也纳--国际原子能总署(IAEA)管委会会议.
斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(ESV)公布公共财政状况(0900).
罗马--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威大使馆举办的见面会上讲话.
11月30日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开总理事会会议.
12月2日(日)
东京--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托出席全球合作中心(Global Interdependence Center)举办的主题为"全球金融危机:日本得到的教训"的会议,并参与"第一场:如何应对当前金融危机"(0010).
12月3日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
东京--欧洲央行委员诺亚、日本央行总裁白川方明和日本财务省财务官中尾武彦出席法国巴黎欧洲金融论坛(Europlace Financial Forum).
东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心主办的会议上讲话(0010).
12月4日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议(至12月6日).
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).
渥太华--加拿大央行公布利率政策(1400).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王湄;审校 程琳
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部