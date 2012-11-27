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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 10:04 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货走坚,因11末美国冬麦成长状况为同期记录最差

路透悉尼11月27日电---芝加哥小麦期货周二上扬.此前公布的数据显示,11月底美国冬麦成长状况为同期记录最差,因大平原地区天气干燥.[ID:nSB2115853]

大豆期货连续第三天走高,周一因市场担心主要产豆国--巴西的天气状况而触及两周高位,同时玉米期货亦走高.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦期货合约WZ2上涨0.4%至每蒲式耳8.52-1/2美元.

CBOT-1月大豆期货合约SF3上涨0.4%,报每蒲式耳14.30-1/2美元,周一曾触及每蒲式耳14.35-1/2美元的两周高位.

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