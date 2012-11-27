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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 10:21 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆趋稳,此前在106.18-76区间拉锯

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* 欧元/日圆走势振荡,在106.18-76区间拉锯

* 三方国际贷款人与希腊已达成协议,但市场对欧元资产仍感到紧张

* 欧元/日圆走势不定,东京市场人士关注106.00和107.00水准

* 107.00上方仍有沉重压力,昨日高位在107.13(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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