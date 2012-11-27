〔中国新股〕中国电影和上海电影近日递交IPO申请,均拟在上交所上市

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海11月27日电---中国证监会网站刊登A股首次公开发行股票(IPO)申报信息显示,国内两大电影集团--中国电影集团和上海电影集团旗下企业近日已递交IPO申请,两者均拟在上海证交所上市.两者将争夺国有电影企业上市第一股.
证监会信息显示,中国电影股份公司的主承销商为中信建投证券公司,而上海电影股份公司的主承销商为中国国际金融有限公司.这两家电影公司均已进入IPO初审阶段.但其他例如业务发展,财务数据等有价值信息尚未发布.
中国电影集团是国内最大的电影公司之一,年产故事片和电视剧30多部和400多集,并是政府指定的国内唯一拥有影片进口权的公司,其半数以上的电影收入来自进口电影收入分成.歌华有线(600037.SS)去年初曾公告称,与中影集团等共同发起成立中影股份.
资料显示,中影股份注册资本14亿元人民币,其股东还包括中国联通、长春电影集团、江苏广电、央广传媒等六家,其中中影集团持有93%股权,其余七家战略投资者各持1%股权.中影股份的经营业务包括器材租赁、制片、洗印、发行和院线卫星电视等,几乎覆盖了所有电影产业链,但电影进出口业务及央视电影频道未在拟上市资产之中.
中影股份控股、参股的六条电影院线,票房约占全国电影市场的40%.有业内人士此前分析,公司若上市,募集资金将用于投资现代化多厅影城,拓展大中城市电影市场,积极开发中小城镇电影市场.
而上影集团隶属于上海文化广播影视集团(SMEG),与国内第二大传媒企业--上海东方传媒集团公司是兄弟公司.旗下拥有上海电影制片厂、上海美术电影制片厂、上海联和电影院线、上海东方电影频道、上海影视乐园等.上影集团的现金流主要来自上海联和电影院线.
中国目前已有少数民营电影公司在国内外成功上市,例如华谊兄弟(300027.SZ),博纳影业BONA.O.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部