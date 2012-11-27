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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:26 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年11月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,748口)

39,621 43,052 18,272 75,050 67,260 132,943 128,584 14,805 19,164

较11月13日变动(减少4,136口)

-1,972 -2,965 -3,969 3,267 2,186 -2,674 -4,748 -1,462 612

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 29.1 12.4 50.8 45.5 90.0 87.0 10.0 13.0

各类交易商数量(总计为217家)

58 84 49 47 48 134 164 (完)

--整理 徐文焰

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