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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:26 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年11月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(474,129口)

217,433 36,618 38,921 145,098 381,162 401,452 456,701 72,677 17,428

较11月13日变动(增加14,368口)

9,586 365 5,597 610 11,879 15,793 17,841 -1,425 -3,473

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.9 7.7 8.2 30.6 80.4 84.7 96.3 15.3 3.7

各类交易商数量(总计为355家)

213 66 78 54 47 303 165 (完)

--整理 徐文焰

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