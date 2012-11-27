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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:28 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年11月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(166,361口)

56,597 56,645 11,300 82,364 82,036 150,261 149,981 16,100 16,380

较11月13日变动(减少19,554口)

-609 -8,344 -3,361 -11,451 -5,050 -15,421 -16,755 -4,133 -2,799

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.0 34.0 6.8 49.5 49.3 90.3 90.2 9.7 9.8

各类交易商数量(总计为264家)

94 89 53 58 57 185 169 (完)

--整理 徐文焰

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