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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:30 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(603,691口)

192,367 59,672 90,397 261,307 387,676 544,071 537,745 59,620 65,946

较11月13日变动(减少471口)

-9,102 6,991 3,114 7,206 -7,833 1,218 2,272 -1,689 -2,743

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 9.9 15.0 43.3 64.2 90.1 89.1 9.9 10.9

各类交易商数量(总计为473家)

163 105 145 133 167 356 374 (完)

--整理 徐文焰

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