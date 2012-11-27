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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:32 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,498,820口)

340,750 162,871 454,511 626,563 810,541 1421824 1427923 76,996 70,897

较11月13日变动(减少40,843口)

-596 -708 -22,228 -14,369 -13,005 -37,193 -35,941 -3,650 -4,902

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.7 10.9 30.3 41.8 54.1 94.9 95.3 5.1 4.7

各类交易商数量(总计为315家)

107 81 127 87 100 260 261 (完)

--整理 徐文焰

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