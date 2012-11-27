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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:34 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(494,374口)

141,105 107,930 89,934 225,198 245,223 456,237 443,087 38,137 51,287

较11月13日变动(增加1,297口)

-18,257 -1,752 4,793 13,377 886 -87 3,927 1,384 -2,630

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.5 21.8 18.2 45.6 49.6 92.3 89.6 7.7 10.4

各类交易商数量(总计为404家)

150 113 148 96 117 319 318 (完)

--整理 徐文焰

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