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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 10:49 BJT

〔中国公开市场〕逆回购操作较上次放量五成,对冲到期以维稳流动性(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 今日进行1,350亿元逆回购,较上周四增逾五成

* 周二整体呈现净回笼,但对流动性影响有限

* 二级七天回购利率较"批发价"低30个bp

路透北京11月27日电---面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上今日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.

此外,具有市场风向标意义的七天期逆回购中标利率今日持平在3.35%,较当前二级市场水平高出约50个bp,交易员认为,这或给处于低位的二级市场同期限回购利率增添一定升压.

"今天虽然有净回笼,但只是小量的回笼,对市场应该没有什么冲击."上海一银行交易员称.

央行公告显示,今日稍早公开市场进行了1,350亿元逆回购操作.其中七天期700亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期650亿元,中标利率也仍持稳在3.60%.目前二级市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率在2.83%附近震荡.

今日公开市场共有1,740亿元逆回购到期;上周四央行公开市场逆回购操作量为890亿元.数据并显示,上周央行公开市场共净回笼240亿元人民币,为连续第三周净回笼.[CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

具体逆回购操作上,10月以后,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,350

(周四) 待定

央票到期 150

正回购到期 --

逆回购到期 2,690

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欲浏览央行公开市场相关报导,请点选[CN/MMTCN]

欲浏览公开市场回购及央票未到期表格,请点选[CN/MMTCN-CFACT](完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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