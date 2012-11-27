〔中国公开市场〕逆回购操作较上次放量五成,对冲到期以维稳流动性(更新版)

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(新增市场评论和央行公告)
* 今日进行1,350亿元逆回购,较上周四增逾五成
* 周二整体呈现净回笼,但对流动性影响有限
* 二级七天回购利率较"批发价"低30个bp
路透北京11月27日电---面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上今日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.
此外,具有市场风向标意义的七天期逆回购中标利率今日持平在3.35%,较当前二级市场水平高出约50个bp,交易员认为,这或给处于低位的二级市场同期限回购利率增添一定升压.
"今天虽然有净回笼,但只是小量的回笼,对市场应该没有什么冲击."上海一银行交易员称.
央行公告显示,今日稍早公开市场进行了1,350亿元逆回购操作.其中七天期700亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期650亿元,中标利率也仍持稳在3.60%.目前二级市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率在2.83%附近震荡.
今日公开市场共有1,740亿元逆回购到期;上周四央行公开市场逆回购操作量为890亿元.数据并显示,上周央行公开市场共净回笼240亿元人民币,为连续第三周净回笼.[CN/MMTCN]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
具体逆回购操作上,10月以后,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
逆回购 (周二) 1,350
(周四) 待定
央票到期 150
正回购到期 --
逆回购到期 2,690
====================================
欲浏览央行公开市场相关报导,请点选[CN/MMTCN]
欲浏览公开市场回购及央票未到期表格,请点选[CN/MMTCN-CFACT](完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIXBMK=> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIXBMK=>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIXBMK=>
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部