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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:36 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月20日持仓报告(表)

路透11月26日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,301,506口)

408,558 94,549 189,415 552,079 787,976 1150052 1071940 151,454 229,566

较11月13日变动(增加6,932口)

14,435 -23,415 3,858 -11,313 30,067 6,980 10,510 -48 -3,578

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.4 7.3 14.6 42.4 60.5 88.4 82.4 11.6 17.6

各类交易商数量(总计为798家)

204 160 220 260 365 588 651 (完)

--整理 徐文焰

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