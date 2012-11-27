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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 10:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走低,因希腊相关协议达成已被市场消化

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* 欧元/美元回落至1.2980,关于希腊债务协议的乐观情绪消退

* 市场已经消化希腊会获得金援的消息

* 债务削减计划的细节亦基本通过不同报导得以透露

* 1.3020/40之间有很多卖需的传言抑制大举买入

* 1.2940下方开始出现一些停损单.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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