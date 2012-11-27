〔美国金融〕SEC主席夏皮洛12月将卸任,SEC委员沃尔特临时接任

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透华盛顿11月26日电---美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛将于下个月卸任,并将权力暂时交给她的一位亲密盟友.夏皮洛在过去四年中一直在努力恢复该机构备受打击的声誉.
SEC委员沃尔特(Elisse Walter)被提名接替主席职务,并可能在该职位上服务到2013年12月,从而为总统奥巴马赢得参议院对长期替代人选的支持而争取到时间.Walter在多数重大问题上的看法都与夏皮洛一致.
一名白宫官员表示,奥巴马计划很快拿出提名.沃尔特是可能的考虑人选之一;另一个人选是财政部助理部长米勒(Mary Miller),她曾在T. Rowe Price工作接近30年,而且在需要增强货币市场安全性的问题上直言不讳.
新的SEC主席将需要接棒夏皮洛完成重振该机构声誉的重任.
SEC正在考虑实施货币市场改革,增强市场结构保护,并且需要根据2010年多德-弗兰克金融改革法案撰写多项重大规定,包括敲定沃克尔规则的最终版本,以禁止银行自营交易.(完)
--编译 徐文焰; 审校 高琦
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================