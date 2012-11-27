〔美国金融〕SEC主席夏皮洛12月将卸任,SEC委员沃尔特临时接任

路透华盛顿11月26日电---美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛将于下个月卸任,并将权力暂时交给她的一位亲密盟友.夏皮洛在过去四年中一直在努力恢复该机构备受打击的声誉.

SEC委员沃尔特(Elisse Walter)被提名接替主席职务,并可能在该职位上服务到2013年12月,从而为总统奥巴马赢得参议院对长期替代人选的支持而争取到时间.Walter在多数重大问题上的看法都与夏皮洛一致.

一名白宫官员表示,奥巴马计划很快拿出提名.沃尔特是可能的考虑人选之一;另一个人选是财政部助理部长米勒(Mary Miller),她曾在T. Rowe Price工作接近30年,而且在需要增强货币市场安全性的问题上直言不讳.

新的SEC主席将需要接棒夏皮洛完成重振该机构声誉的重任.

SEC正在考虑实施货币市场改革,增强市场结构保护,并且需要根据2010年多德-弗兰克金融改革法案撰写多项重大规定,包括敲定沃克尔规则的最终版本,以禁止银行自营交易.(完)