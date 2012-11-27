〔投行观点〕中国明年经济增速料前高后低,政策基调回归中性--花旗

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透北京11月27日电---投资银行花旗最新报告称,随着政策放松发挥效应,加上地方政府投资冲动,明年上半年中国经济会延续目前增速回升的态势;但鉴于政策基调回归中性,以及外需将持续低迷,下半年增速或重新回落,全年GDP(国内生产总值)预计同比增长7.8%.
花旗在对明年亚洲宏观经济和投资策略的展望报告中表示,中国新一届领导层在寻求结构性改革的同时,政策基调将会维稳.预计在今年12月中召开的中央经济工作会议,仍将强调此前积极的财政政策和稳健的货币政策组合,但该行并不认为中国会出台新的经济刺激措施.
"多数决策者似乎认同中国经济潜在增速未来五年可能降至7-9%.若通过新一轮刺激措施或进一步放宽货币政策来拉动经济增长,只会使未来的改革付出更高的代价."花旗集团中国研究主管沈明高等在报告中表示.
报告并预计,中国政府可能将2013年经济增速目标定在7%,广义货币供应量(M2)增速和新增人民币贷款目标则分别在13%和8.5-9万亿元.
在政策上,花旗认为,2013年存款准备金率应下调3-5次(每次50个基点)来保证充足的流动性;而基准利率则可能因通胀上升在明年年底上调25个基点,不过央行或许同时会扩大利率浮动区间.另外,人民币兑美元预计继续升值,并在2013年底达到6.15.
中共十八大明确设定"到2020年实现国内生产总值(GDP)和城乡居民收入比2010年翻一番"的目标,花旗认为要实现这一目标,中国政府可接受的GDP最低增速或为7%,并预计2013-20年的GDP平均增速约在7.1%;而居民收入翻番还需通过大刀阔斧的收入分配改革实现.
为实现增长目标,花旗预计中国政府将在2013年秋推出针对如下问题的改革议程:(1)使资金成本更趋正常化,以提高投资效率;(2)通过城镇化和财政改革,培育新的经济增长驱动力,实现投资、消费和服务业的平衡;(3)推出更有效的激励机制鼓励创新,如加强对知识产权的保护等;(4)通过放开对服务业的管制来增加就业,吸收因制造业产能过剩而失业的人员.
而在未来12个月,花旗预计资源价格改革可能会从电力扩大到煤、气和水价.可能会推出存款保险制度,而利率和汇率弹性也会进一步增强.另外针对小企业的减税、服务业增值税和房产税试点的扩大未来也有可能.
行业方面,产能过剩相对不太严重且盈利较稳定的板块表现可能优于大盘,基建、城镇化以及环保题材的板块表现应会更胜一筹.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
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