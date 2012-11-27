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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 10:53 BJT

〔中国钢铁〕11月中旬粗钢日产量达195.2万吨,环比下降0.25%--中钢协数据

路透北京11月27日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,中国11月中旬(11-20日)全国粗钢日产量估算达195.2万吨,环比下降0.25%.

上次旬报称,中国11月上旬全国粗钢日产量估算达195.7万吨,环比上升1.6%.其中,重点钢企粗钢日产量163.77万吨,环比增加7.8%,为7月下旬以来最高.[ID:nSB2107601](完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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