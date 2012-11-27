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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 10:44 BJT

〔全球汇市〕11月20日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约11月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,最新一周汇市投机客增持美元多头仓位.

11月20日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的47.2亿美元升至112亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 28,272 21,980

空头仓位 79,661 52,427

净仓位 -51,389 -30,447

欧元(125,000欧元为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 36,692 39,863

空头仓位 128,092 123,509

净仓位 -91,400 -83,646

英镑(62,500英镑为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 46,546 45,799

空头仓位 45,816 37,571

净仓位 730 8,228

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 7,220 11,388

空头仓位 19,708 20,276

净仓位 -12,488 -8,888

加元(100,000加元为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 72,893 75,935

空头仓位 11,447 9,816

净仓位 61,446 66,119

澳元(100,000澳元为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 104,617 105,833

空头仓位 39,906 37,687

净仓位 64,711 68,146

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月20日当周 11月13日当周

多头仓位 21,436 23,692

空头仓位 3,578 4,498

净仓位 17,858 19,194 (完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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