〔全球汇市〕11月20日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透纽约11月26日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,最新一周汇市投机客增持美元多头仓位.
11月20日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的47.2亿美元升至112亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 28,272 21,980
空头仓位 79,661 52,427
净仓位 -51,389 -30,447
欧元(125,000欧元为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 36,692 39,863
空头仓位 128,092 123,509
净仓位 -91,400 -83,646
英镑(62,500英镑为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 46,546 45,799
空头仓位 45,816 37,571
净仓位 730 8,228
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 7,220 11,388
空头仓位 19,708 20,276
净仓位 -12,488 -8,888
加元(100,000加元为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 72,893 75,935
空头仓位 11,447 9,816
净仓位 61,446 66,119
澳元(100,000澳元为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 104,617 105,833
空头仓位 39,906 37,687
净仓位 64,711 68,146
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月20日当周 11月13日当周
多头仓位 21,436 23,692
空头仓位 3,578 4,498
净仓位 17,858 19,194 (完)
--编译 隋芬;审校 丁琦
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]
英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部