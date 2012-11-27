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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:03 BJT

〔标题新闻〕康菲石油将以约50亿美元把哈萨克斯坦Kashagan油田8.4%的股份售予ONGC

注:ONGC为印度石油天然气公司缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N096XXX]

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