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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:51 BJT

〔中国新债〕农发行周五将招标发行至多180亿元固息债,期限五年

路透上海11月27日电---中国农业发展银行周二公告称,将于本周五(30日)招标发行不超过180亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为农业发展银行今年第18期金融债.具体条款如下:

第18期

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发行总量 至多180亿元

追加发行 不超过71.9亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 11月30日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月6日

发行期 11月30日-12月6日

上市日 12月12日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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