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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 10:58 BJT

《汇市简讯》美元指数应能守住80.00附近的支撑位

0250GMT

* 市场对希腊新的债务协议反应平静

* 55日移动均值80.012成为底部,之后是波林格区间下端79.94

* 昨日高位80.31是初步阻力

* 随着波林格区间收缩,80.00应能守住

* 相关图表请见:(link.reuters.com/tah34t)(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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