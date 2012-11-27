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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:14 BJT

《汇市简讯》仓位情况对美元兑日圆多头行情构成障碍

0237 GMT

传言称下到81.50的过程中存在买单,支撑美元兑日圆,但升破82.20被证明不易,尽管希腊债务协议的消息令日圆交叉盘反弹.

仓位数据或能对此加以解释.花旗的自营指标显示,积极型货币经理上周重建了大规模的日圆净空头仓位,其中约四分之三是通过做多美元兑日圆,这表明进一步上攻可能困难.相形之下,瑞银的资金流动数据显示,资产经理继续解除上周建立的多仓,阻挡美元/日圆升势,对冲基金也抛出了前三周建立的部分多仓.

但总体而言,这些并不足以抵消普遍建立的日圆空仓.欲浏览芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)最新一周的汇市仓位数据,请点击[ID:nSB2116575](完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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