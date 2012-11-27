《热点透视》防止希腊脱欧的战役距离结束尚早

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 洪曦

路透伦敦11月26日电---力阻希腊退出欧元区的战斗还远未结束.假设11月26日的欧元区财长会议能批准对希腊440亿欧元的下一笔救助金,并同意进一步免除部分债务.但即便这样,希腊的银行仍将举步维艰,新一轮撙节在计划之中,且既得利益依旧盛行.

重塑信心十分困难,但若没有,经济将无法重回增长.要是经济止步不前,希腊总理萨马拉斯执掌的联合政府将会垮台.假如这样,齐普拉斯领导的左翼激进联盟党可能接任--这将让希腊滑入新一轮危机.更重要的是,若投资者和消费者担心这种情况的发生,他们不会开始支出--从而造就自我应验式的持续下滑.

萨马拉斯于今年6月当选希腊总理,他的表现要好于很多人的预期.萨马拉斯的策略是,完全满足"三驾马车"--欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织提出的要求,以改变外界对于希腊无法信任的认知.

萨马拉斯需要补救的地方很多:部分要归因于前总理帕潘德里欧政府的一些失误;部分则因为,萨马拉斯在上台前不愿支持改革计划,并导致随后帕帕季莫斯领导的技术性政府提早解散.去年帕潘德里欧在两次大选后宣布取消公投,已经严重损害希腊的可信度.

话虽如此,希腊近来的"良好行为"看似得到了嘉奖,也即得到注资和部分债务免除.这无疑是正面消息--给了希腊新的机会.但这些也许并不足够.

主要关注点是希腊债务仍将不可持续,以及这恐怕会损及对希腊的信心和投资.前一个担忧的原因是明年德国大选前,德国总理梅克尔不愿接受希腊债务减计.不过,若无法维持银行系统的可持续性,也许问题更大.

440亿欧元新资金的多数将用于银行业资本重组.再加上夏季期间的过渡性资金,银行体系将总共收到480亿欧元.这个规模虽达到了希腊国内生产总值(GDP)的四分之一,但或许仍不足以解决两个最大问题:一是银行持有的庞大希腊公债,这部分曾接受过扣减,未来可能再度减计;二是经济萧条导致民间部门不良贷款的涌现.

自从去年算出这480亿欧元的数字以来,经济前景已经恶化.比如说,欧盟执委会对希腊2013年底的GDP预估就比一年前的预估少了大约10%.

不过,似乎没人愿意去想银行资本不足的可能性--大概因为他们还不知道应该怎样筹集额外的资金.看上去,也没人在关注创建"坏账银行"来接管具生存能力银行的不良贷款.类似计划在爱尔兰和西班牙正被采用,是接受过检验的机制,将解开银行以往的桎悎,使其为经济复苏发挥作用.

可能的资本不足并非金融体系的唯一问题.在批发市场停止提供融资,且许多储户取走存款后,希腊的银行仍在依赖欧洲央行和希腊银行,资金缺口约有1,350亿欧元.银行将会极想还掉这些贷款.因此总的来说,它们不太可能向经济中大量挹注流动性.

希腊的下笔救助金也将被用于偿还政府的债务--规模大概80亿欧元.但这个又会被135亿欧元的最新一轮财政紧缩吞噬.

与此同时,希腊仍需重塑竞争力.好消息是劳工成本正在下降,经常账赤字也在缩小--部分原因是就业市场改革,部分也是由于经济萧条的强大冲击.坏消息是物价仍未下滑,因为该国的既得利益集团在借助权力攫取超额利润.

鉴于上述种种,希腊经济明年将再度萎缩;自2008年末以来,该国经济已缩减20%.不过,即便社会动荡加剧会有利左翼激进联盟党与新法西斯主义的金色黎明党,希腊政府应该仍能挺过此一情势.如果经济在2014年继续萎缩,真正的问题才会出现.

某种程度上,萨马拉斯将无法左右最终结果.不过对于他来说,最好的契机莫过于坚决惩治腐败、垄断和逃税,来博得国际贷款人的加分.这样的话,希腊最终可能会得到奖励,包括更大力度的债务减计、更多的银行业资本重组资金,以及经济效率的提升.该国被迫实行新一轮撙节的风险也会减轻.

尚不清楚,萨马拉斯是否有胆魄直面希腊商界的游说团体,这些团体中许多人支持他所在的新民主党.若真能迈出这步,历史将留下他的足迹.(完)