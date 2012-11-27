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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:20 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳或小升,收益率曲线进一步趋平

路透东京11月27日电---日本公债价格周二持稳至小幅走坚,长债买需旺盛,扭转在日相野田佳彦宣布大选后主导市场的押注收益率曲线趋陡的操作.

10年期日债期货2JGBv1上涨0.02点,报144.62.指标10年期现货日债收益率(殖利率)持平于0.730%,投资者不愿测试7月所及九年低位0.720%.

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