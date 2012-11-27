〔美国经济〕若对中产阶级增税,消费者或将削减支出--白宫

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透华盛顿11月26日电---美国白宫在一份报告中称,如果国会准许上调对中产阶级家庭的税率,消费者将在2013年减少支出2,000亿美元.
该报告是由美国国家经济委员会和白宫经济顾问委员会在周一联合发布的.奥巴马总统旨在借此继续敦促议员延长对年收入低于25万美元家庭的税惠措施,并调整富裕人群的最低税负制.
"总统已经呼吁国会立即采取行动,延长面向98%的美国家庭的全部所得税优惠措施,不要因为就年收入超过25万美元家庭的税惠问题存在纷争,就让中产阶级和整体经济受到挟持,"报告称,"参议院已经通过该议案,总统做好了签署的准备."
白宫还希望议员修正最低税负制(AMT).AMT在数十年前设立,旨在确保富裕人群不能利用法定税惠措施及制度漏洞进行避税.AMT并未与通胀相关联,有必要每年进行修正,以避免连累数以百万计不太富裕的纳税人.
"上调中产阶级税率而不对最低税负制进行修补,或将令2013年消费者实质支出增幅减少1.7个百分点,"报告中称.
"中产阶级税率大幅上调以及由此导致的消费下滑,可能使得实质国内生产总值(GDP)增速放缓1.4个百分点,这与国会预算办公室近期公布的预估一致."
白宫经济顾问委员会估计,上调税率将可能导致消费者明年减少支出近2,000亿美元.报告称,支出下降将损及零售行业,美国自2009年6月结束衰退以来的就业增长中,该行业贡献率达9%.(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
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