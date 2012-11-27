〔路透基点〕澳门美高梅5,000万美元贷款二级市场报价为面值的90-100%

路透香港11月19日电---消息人士称,澳门美高梅20亿美元五年期贷款中一笔5,000万美元的部分本月在二级市场中价格区间为面值的90-100%.

在初级市场中,该案向承贷2亿美元的银行支付200个基点的先付费用;向承贷1.5亿美元的银行支付150个基点的先付费用;承贷1亿美元的银行获得100个基点先付费用;承贷5,000万美元的银行获得先付费用75个基点.(完)