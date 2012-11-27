〔路透基点〕澳门美高梅5,000万美元贷款二级市场报价为面值的90-100%

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透香港11月19日电---消息人士称,澳门美高梅20亿美元五年期贷款中一笔5,000万美元的部分本月在二级市场中价格区间为面值的90-100%.
该贷款头六个月的初始利率如下:
杠杆比率在4倍以上的话,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点;
杠杆比率为3.5-4倍时,利率降至225个基点;
杠杆比率为3-3.5倍时,利率为200个基点;
杠杆比率低于3倍时利率为175基点.
在初级市场中,该案向承贷2亿美元的银行支付200个基点的先付费用;向承贷1.5亿美元的银行支付150个基点的先付费用;承贷1亿美元的银行获得100个基点先付费用;承贷5,000万美元的银行获得先付费用75个基点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 石冠兰
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================