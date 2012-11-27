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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 12:33 BJT

〔路透基点〕中兴为西班牙JazzTel提供不超过4.5亿欧元的卖方信贷

路透伦敦11月26日电---中国电信设备商中兴为西班牙电信运营商JazzTel提供规模不超过4.5亿欧元的卖方信贷,用以支持光纤网络铺设所需的设备供应.

很快将有一组金融机构签下此案,解决铺设网络的资金需求.JazzTel称中兴将担任这个项目的设备和服务供应商.

融资规模会小于4.5亿欧元,或相当于项目合约价值的85%.融资年限为7年,宽限期为2.5年.贷款利率不到欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码400个基点.

JazzTel在10月与Telefonica签署了架设国内网络光纤的合约,并在11月与中兴西班牙子公司Zhongxing Corp SLU签署三年合约,后者将为架设光纤提供设备及服务.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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