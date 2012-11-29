〔基金观点〕鹏华债券基金续看好信用债,金融债明年上半年将迎来机会

路透北京11月29日电---虽然市场普遍预期中国经济已见底企稳,但鹏华基金固定收益部总经理初冬认为,当前经济环境恐不及预期乐观,债市仍将有较好表现.中高等级信用债及金融债依然是配置主角,且预计明年上半年金融债仍将迎来投资机会.

亦担任鹏华丰盛基金经理的初冬并对路透表示,对可转债仍将持观望态度,若权益市场出现投资机会则可选择配置.另外,城投债从收益率角度看仍具有较好的持有价值,其系统性风险已有所下降.

"二季度后整体市场资金面仍处于相对宽松状态,且国债和信用债利差处于高位,意味着信用债仍具有较好的配置价值",她并分析指出,虽然金融债收益率目前处于高位,但从持有期回报角度分析,其收益率进一步上升的风险已不大.

针对目前中国的宏观经济形势,初冬认为,尚未看到终端需求出现,出口及投资需求的预期均很弱;而从企业角度来看,多数行业处于产能过剩状态,公司负债率亦在高位,扩大再生产可能性较小."经济状况不如市场预期理想,预计债市还会有较好表现".

中国前三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.7%,略高于政府年初确定的7.5%的增长目标,且多位政府官员及经学家已纷纷表示年内实现增长目标已无悬念.不过,未来中国经济料将难以维持前些年般的高速增长.

中国股市沪综指.SSEC本周连续四个交易日下跌,今日亦刷新近四年来新低,成交亦持续低迷.预计在政策面缺乏利好,及资金面趋紧背景下,年内该股指仍将继续震荡下探.

另外,鹏华中小企业纯债发起式基金于今年11月投资了如皋市顾庄生态园开发建设有限公司2012年中小企业私募债券,成为首家投资该券种的基金公司.对此,该只基金的基金经理戴钢认为,中小企业私募债的发展会呈现出渐进的过程,且短期内难看到爆发式的增长.

"(中小企业私募债)目前还不可能成为主流的投资品种,基金亦不可能大规模参与,更多的是一种创新的尝试.私募市场发展将会是一个较为漫长的摸索过程,在相当长一段时间内,市场规模仍将较为有限",他称.

鹏华丰盛基金成立于2011年4月,该基金债券等固收品种的投资比例不低于80%,股票等权益类品种不高于20%.截至11月28日,该基金今年以来的收益率达8.59%.(完)