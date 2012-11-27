〔中国货币市场〕回购利率变动有限,逆回购规模未减维持资金面稳定

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海11月27日电---中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天回购加权利率CNREPO=CFXS均变动不大.月末前资金需求有所增加,尤其是隔夜资金,不过央行公开市场逆回购规模未减,令市场流动性维持基本稳定.
交易员并指出,年底前财政存款仍将源源投放,将为资金面提供有力支撑,预计回购利率整体仍会延续低位震荡局面.
"今天感觉比昨天好点,逆回购量不小,资金比较平稳."北京一银行交易员称.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月25日因适逢周末,所以准备金清算推至26日进行.
上海一银行交易员表示,尽管财政存款已开始陆续投放,但最近资金面并未出现明显宽松的迹象,不过按惯例11月一般都是资金洼地,当前的资金状况尚属正常.
他并指出,目前七天回购利率较公开市场逆回购利率明显偏低,如果这一局面持续,可能会导致资金需求从公开市场转向银行间市场,七天回购利率或随之有小幅反弹压力.
面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上今日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.[ID:nSB2116541]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3231 2.3086 +1.45
七天CN7DRP=CFXS 2.8859 2.8766 +0.93
14天CN14DRP=CFXS 3.2574 3.3215 -6.41
===============================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部