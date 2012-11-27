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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:45 BJT

〔中国货币市场〕回购利率变动有限,逆回购规模未减维持资金面稳定

路透上海11月27日电---中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天回购加权利率CNREPO=CFXS均变动不大.月末前资金需求有所增加,尤其是隔夜资金,不过央行公开市场逆回购规模未减,令市场流动性维持基本稳定.

交易员并指出,年底前财政存款仍将源源投放,将为资金面提供有力支撑,预计回购利率整体仍会延续低位震荡局面.

"今天感觉比昨天好点,逆回购量不小,资金比较平稳."北京一银行交易员称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月25日因适逢周末,所以准备金清算推至26日进行.

上海一银行交易员表示,尽管财政存款已开始陆续投放,但最近资金面并未出现明显宽松的迹象,不过按惯例11月一般都是资金洼地,当前的资金状况尚属正常.

他并指出,目前七天回购利率较公开市场逆回购利率明显偏低,如果这一局面持续,可能会导致资金需求从公开市场转向银行间市场,七天回购利率或随之有小幅反弹压力.

面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上今日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.[ID:nSB2116541]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3231 2.3086 +1.45

七天CN7DRP=CFXS 2.8859 2.8766 +0.93

14天CN14DRP=CFXS 3.2574 3.3215 -6.41

===============================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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