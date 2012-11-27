版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:52 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元触及一个月高位,日圆脱离低位

* 欧盟/IMF就希腊新的债务目标达成协议

* 欧元升至一个月高位后小幅回落

* 日圆/美元削减近期跌幅

路透悉尼/新加坡11月27日电---欧元/美元周二触及一个月高位,此前国际贷款机构就希腊新的债务目标达成协议,朝着向希腊拨付急需的援助资金迈出了一步.

欧元/美元EUR=一度升达1.3010美元,为10月末以来的最高位,随后走软至1.2981美元,较周一纽约尾盘下滑0.1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐