更正:《热点透视》卡尼接手英国央行总裁这个烫手山芋

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
(更正:因英文原文有误,删除第三段有关加拿大央行拥有银行业监管职能的错误内容)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 白云
路透香港11月26日电---卡尼在英国央行有很高的门槛.英国政府选择现任加拿大央行总裁卡尼,在明年夏季接替金恩担任央行总裁,令外界倍感意外.他能带来国际经验,深谙金融监管工作,又有作为局外人的视野.但这些特质或许仍不足以让他能够应付管理英国央行这个近乎不可能的挑战.
挑选金恩继任者的过程比最初想像的更加不透明.英国政府刊登广告为任期八年的央行总裁一职征才,为英国央行有史以来首次.不过政府最后选择的人连正式申请都没有提交过,而且任期只有五年.
卡尼的资历几乎无可厚非.曾任高盛银行家的卡尼在明年6月卸任加拿大央行总裁时,届时他将服务了将近10年的时间.卡尼担任过金融稳定委员会(FSB)主席,所以拥有第一手的国际监管实战经验.他还给英国央行带来全新的视角.尽管卡尼持有加拿大护照不是什么障碍,但他愿意申请英国国籍,将扫除所有妨碍他成为英国央行总裁的阻力.
但卡尼要接管的是一个靠央行近零利率和购债计划支撑的疲弱经济.他同时还要聆听各种呼声,要求缩小金融服务业,保护银行免受欧元区可能解体的潜在冲击,以及增加对小型企业和消费者的放款.他还要在全球许多央行面临日益增强的政治压力的情况下,负责维护英国央行的独立性,此外,2015年英国还将迎来可能是场激烈交锋的大选.协调这些相互冲突的目标,卡尼做起来不会比其他落选候选人轻松许多.
卡尼将必须突破英国央行的封闭文化,同时回应提高透明度的呼吁.而且,他可能要在没有塔克辅助的情况下实现这点,塔克是英国央行现任副总裁,也是外界呼声很高的总裁候选人,但他似乎也待不久了.所以,当祝贺掌声还在时,卡尼应该要好好享受一番了.(完)
--译文审校 戴素萍
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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