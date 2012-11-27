〔新债招标〕中国进出口行两期债需求尚可,七年债利率略高预期(更新版)

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(新增交易员评论和更多细节)
* 五年增发债中标收益率3.8942%,符合预期
* 七年债利率4.19%略高预期,受制于利率债弱势
* 资金面尚宽,进出口行债相对稀缺均支撑需求
路透上海11月27日电---中国进出口银行周二招标的两期固息债整体需求尚可,因目前资金面尚宽,且进出口行债券具备一定稀缺性.其中五年增发债中标收益率符合市场预期,而期限偏长的七年债则受二级市场弱势拖累,中标利率略高于预期.
交易员指出,近期受制于经济筑底企稳的利空影响,整体债市走势偏弱,长期利率债承压尤甚.但在流动性相对稳定的情况下,投资盘仍有兴趣介入市场中相对稀缺的进出口行债券,满足配置需求.
业内人士稍早透露,进出口银行招标的七年期和五年增发固息债,中标利率/收益率分别为4.19%和3.8942%,投标倍数分别为1.35倍和1.81倍.而此前对该两期债的市场预测均值分别为4.17%和3.89%.
"感觉今天(新债)的需求还可以,中标利率(收益率)和现在的二级市场差不多,七年利率比昨天预计的高了点,主要二级(市场上)也涨了."华北一银行交易员称.
中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天回购加权利率CNREPO=CFXS均变动不大.月末前资金需求有所增加,尤其是隔夜资金,不过央行公开市场逆回购规模未减,令市场流动性维持基本稳定.[CN/CN]
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率4.1912%;剩余期限约3.4年的进出口行固息债110306券最新成交收益率tCN110306=CFXS报在3.9500%.
上述两期债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债CN110306=CFXS的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.
该两期债具体条款如下:
第24期 第25期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 至多50亿元 至多80亿元
期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日
发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日
上市日 12月10日 12月17日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
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