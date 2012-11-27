更正:〔中国汇市〕人民币早盘再封涨停并创历史新高,购汇需求淡薄

(更正:内文第五段中人民币此前的历史高点应为"6.2670"元,非"5.2670")

* 人民币早盘基本封在涨停位,再创历史新高

* 中间价连续第三日走升,创逾半年新高

* 大行均做多人民币,盘面鲜有美元购汇需求

* 短期人民币仍面临较强升值压力

路透北京11月27日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘强势不改,再次长时间封于涨幅上限位,且随着中间价连续三日走升并创逾半年新高,即期汇价也再次刷新历史最高水平,报6.2223元.

交易员表示,在近期国际上美元走势偏软的背景下,人民币走强预期没有减弱,当前客盘净结汇格局还在继续给银行施加压力,银行也一致做多人民币,短期内人民币仍然面临较强的升值压力.

"今天到现在都没有看到购汇,原因跟前些天一样,中间价高开以后,人民币惯性升值嘛."上海一外资银行交易员说,"现在大行都是做(人民币)多头,买美元没有理由啊."

北京时间12:00,人民币兑美元即期报6.2223元,上日收报6.2255元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2852元,上日中间价为6.2884元.

上述交易员并称,预计后期人民币将在中间价引导下继续升值,目前来看中间价可能会走到前期所创的历史高点6.2670元附近,即仍有200个点左右的升值空间,这将缓解即期汇价涨停的压力.

东京汇市欧元/美元EUR=一度升达1.3010美元,为10月末以来的最高位,随后走软至1.2981美元,较周一纽约尾盘下滑0.1%.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3243/18,上日尾盘为6.3260.

北京时间12:01,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2214/31元,上一交易日尾盘报6.2250元.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局上周曾表示,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]

对外经贸大学金融学院院长丁志杰近日指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.他并认为,长期来看,人民币对美元汇率还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.[ID:nSB2114163]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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