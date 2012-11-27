更正:〔中国汇市〕人民币早盘再封涨停并创历史新高,购汇需求淡薄

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(更正:内文第五段中人民币此前的历史高点应为"6.2670"元,非"5.2670")
* 人民币早盘基本封在涨停位,再创历史新高
* 中间价连续第三日走升,创逾半年新高
* 大行均做多人民币,盘面鲜有美元购汇需求
* 短期人民币仍面临较强升值压力
路透北京11月27日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘强势不改,再次长时间封于涨幅上限位,且随着中间价连续三日走升并创逾半年新高,即期汇价也再次刷新历史最高水平,报6.2223元.
交易员表示,在近期国际上美元走势偏软的背景下,人民币走强预期没有减弱,当前客盘净结汇格局还在继续给银行施加压力,银行也一致做多人民币,短期内人民币仍然面临较强的升值压力.
"今天到现在都没有看到购汇,原因跟前些天一样,中间价高开以后,人民币惯性升值嘛."上海一外资银行交易员说,"现在大行都是做(人民币)多头,买美元没有理由啊."
北京时间12:00,人民币兑美元即期报6.2223元,上日收报6.2255元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2852元,上日中间价为6.2884元.
上述交易员并称,预计后期人民币将在中间价引导下继续升值,目前来看中间价可能会走到前期所创的历史高点6.2670元附近,即仍有200个点左右的升值空间,这将缓解即期汇价涨停的压力.
东京汇市欧元/美元EUR=一度升达1.3010美元,为10月末以来的最高位,随后走软至1.2981美元,较周一纽约尾盘下滑0.1%.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3243/18,上日尾盘为6.3260.
北京时间12:01,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2214/31元,上一交易日尾盘报6.2250元.
针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局上周曾表示,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]
对外经贸大学金融学院院长丁志杰近日指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.他并认为,长期来看,人民币对美元汇率还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.[ID:nSB2114163]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部