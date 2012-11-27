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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 12:36 BJT

〔中国债市动态〕利率债整体变化不大,仅五年国债抛盘较重

路透上海11月27日电---中国银行间债市周二早盘利率债整体变化不大.流动性依旧平稳,机构对基本面和政策面走势仍在观望,多数品种交投清淡,仅个别五年国债抛盘较重.

交易员并指出,上午行情整体安静,只有五年国债120014,因最近续发部分收益率与同类券相比略低,而遭到机构抛售,收益率上行了2-3个基点(bp),但并没有影响同期限其他券.预期年底前利率债仍以窄幅震荡为主.

"新发的五年国债票息没有吸引力,投资盘兴趣也不大,买力主要是一些外资行,上午收益率一度涨了近4个bp."上海一券商交易员指出.

面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上今日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.[CN/MMTCN]

剩余期限约4.72年的固息国债120014券最新报价收益率CN120014=CFXM为3.2000%/3.1860%,上日尾盘为3.1850%/3.1650%.(完)

--发稿 徐永/边竞; 审校 张喜良

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