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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 13:50 BJT

〔路透基点〕澳门新濠博亚娱乐14亿美元贷款案获三笔贷款承诺--RLPC

路透香港11月27日电---消息人士透露,澳门新濠博亚娱乐6883.HK(MPEL.O)14亿美元贷款案已获得三笔贷款承诺,规模总计超过1.5亿美元.

葡萄牙大西洋银行、加拿大丰业银行 (Bank of Nova Scotia)和大丰银行加入此案.

消息人士称,今日将在澳门组织实地考察和路演.

一如此前报导,银行受邀以三个层级参贷:承诺3,500万美元或以上者,获得安排行头衔,综合收益483个基点,费用160个基点;承诺2,000-3,400万美元,获得高级经理行头衔,综合收益479个基点,费用140个基点;承诺1,000-1,900万美元,获得经理行头衔,综合收益474个基点,费用120个基点.

回复截止日期为12月28日.

牵头行及簿记行包括:澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行和瑞银.

这八家牵头行提供了不等额的认贷承诺.其中两家中资银行的承贷规模高过其他银行.

本案分为13亿美元分期偿还贷款和1亿美元循环信贷两部分.期限为五年,平均年限为4.8年.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点,承诺费为加码的40%.

本案于上月进入高级银团阶段,银行受邀分三个层次参贷.回复日期截至12月7日.在11月22日前回复的银行将获得15个基点的提前费用.

承贷1亿美元或以上的银行,先付费用为270个基点,最高综合收益为506.25个基点(提前承贷则为509.375个基点),享有牵头行头衔.

承贷7,500-9,900万美元的银行,先付费用为245个基点,最高综合收益为501.04个基点,享有牵头行头衔.

承贷5,000-7,400万美元的银行,先付费用为200个基点,最高综合收益为491.67个基点,享有协办行头衔.

筹得款项将为位于澳门金光大道的星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.

新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较Libor加码250个基点.

借款方曾于11月中旬通过八年期附第三年末回购权的债券筹得8.5亿美元,这笔债券将用于补充本次新贷款案.2010年5月,新濠通过八年期四年不可赎全球债券融资6亿美元,票息为10.5%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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